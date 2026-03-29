Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі

Міністри закордонних справ арабських країн у неділю одноголосно погодилися висунути єгипетського дипломата Набіля Фахмі на посаду генерального секретаря Ліги арабських держав.

Про це пише Reuters.

Фахмі змінить на цій посаді Ахмеда Абула Гейта, другий термін якого на посаді закінчується в червні 2026 року.Згідно зі статутом Ліги арабських держав, генеральний секретар призначається більшістю щонайменше у дві третини голосів. Хоча статут не передбачає конкретної національності для цієї посади, традиційно її обіймав єгиптянин, за винятком тунісця Чедлі Клібі, який обіймав цю посаду з 1979 по 1990 рік.

Фахмі був міністром закордонних справ Єгипту з червня 2013 року по липень 2014 року, також раніше обіймав посаду посла Єгипту в США з 1999 по 2008 рік та в Японії з 1997 по 1999 рік.

Він син Ісмаїла Фахмі, міністра закордонних справ Єгипту за часів президента Анвара Садата з 1973 по 1977 рік.

Ліга арабських держав, заснована в 1945 році, об'єднує 22 держави-члени для координації політичної, економічної та культурної політики в усьому регіоні.