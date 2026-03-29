Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі

Міністри закордонних справ арабських країн у неділю одноголосно погодилися висунути єгипетського дипломата Набіля Фахмі на посаду генерального секретаря Ліги арабських держав.
Фахмі змінить на цій посаді Ахмеда Абула Гейта, другий термін якого на посаді закінчується в червні 2026 року.Згідно зі статутом Ліги арабських держав, генеральний секретар призначається більшістю щонайменше у дві третини голосів. Хоча статут не передбачає конкретної національності для цієї посади, традиційно її обіймав єгиптянин, за винятком тунісця Чедлі Клібі, який обіймав цю посаду з 1979 по 1990 рік.
Фахмі був міністром закордонних справ Єгипту з червня 2013 року по липень 2014 року, також раніше обіймав посаду посла Єгипту в США з 1999 по 2008 рік та в Японії з 1997 по 1999 рік.
Він син Ісмаїла Фахмі, міністра закордонних справ Єгипту за часів президента Анвара Садата з 1973 по 1977 рік.
Ліга арабських держав, заснована в 1945 році, об'єднує 22 держави-члени для координації політичної, економічної та культурної політики в усьому регіоні.