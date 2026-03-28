Американських політиків вже розкритикували за цю зустріч.

26 березня п’ятеро членів Конгресу США зустрілися з делегацією підсанкційних депутатів російської держдуми, яка березня прибула до Вашингтона на запрошення конгресвумен-республіканки Анни Луни.

Про це повідомляє Politico.

Російські чиновники зустрілися з п'ятьма законодавцями Палати представників у Капітолії. Екскурсія організована офісом представниці Анни Пауліни Луни (республіканки від штату Флорида), яка відома своєю антиукраїнською позицією.

Американці зустрілися з російською делегацією , до складу якої входили В'ячеслав Ніконов, онук помічника Йосипа Сталіна, та кілька членів комітету російської Держдуми з питань закордонних справ.

Багато політиків США розкритикували цю зустріч.

«Як самопроголошені вороги американського способу життя та винуватці жахливих масових убивств, члени воєнного злочинного режиму Путіна не повинні бути тут жодним чином», – заявив член Палати представників Джо Вілсон. «Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього Рейху», - додав він.