"Російський центр науки та культури" у Празі закидали пляшками з вибухівкою

"Російський дім" у Празі закидали коктейлями Молотова.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався ввечері, 26 березня. За словами правоохоронців, "невідомий або невідомі" кинули кілька пляшок із "коктейлем Молотова" у фасад "Російського центру науки й культури", що у празькому районі Дейвіце. У поліції додали, що наразі розшукують підозрюваних у пошкодженні майна.

Як пише видання, представниця РФ Марія Захарова заявила, що посол Чехії у Москві Даніел Коштовал був викликаний до МЗС РФ у зв'язку із цим інцидентом. За її словами, чеському дипломату "висловили рішучий протест". Також влада РФ вимагає від офіційної Праги "оперативного і компетентного розслідування".