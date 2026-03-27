Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСвіт

"Російський центр науки та культури" у Празі закидали пляшками з вибухівкою

У зв'язку з інцидентом, Росія висловила "рішучий протест" послу Чехії.

"Російський дім" у Празі закидали коктейлями Молотова
Фото: Чеська поліція

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався ввечері, 26 березня. За словами правоохоронців, "невідомий або невідомі" кинули кілька пляшок із "коктейлем Молотова" у фасад "Російського центру науки й культури", що у празькому районі Дейвіце. У поліції додали, що наразі розшукують підозрюваних у пошкодженні майна.

Як пише видання, представниця РФ Марія Захарова заявила, що посол Чехії у Москві Даніел Коштовал був викликаний до МЗС РФ у зв'язку із цим інцидентом. За її словами, чеському дипломату "висловили рішучий протест". Також влада РФ вимагає від офіційної Праги "оперативного і компетентного розслідування".

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies