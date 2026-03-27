Норвегія продовжила програму медичної евакуації українців до кінця 2027 року

Багато країн мають вільні місця в лікарнях, але не мають спеціалізованих транспортних можливостей, тому Норвегія в цьому допомагає.

Уряд Норвегії ухвалив рішення продовжити співпрацю з ЄС щодо медичного авіатранспортування українських пацієнтів для лікування в клініках Норвегії та Європи.

Про це ідеться на сайті норвезького уряду.

Програма Medevac діятиме щонайменше до кінця 2027 року. За словами міністра закордонних справ Еспена Барта Ейде, багато країн мають вільні місця в лікарнях, але не мають спеціалізованих транспортних можливостей. Тому зі серпня 2022 року Норвегія залишається єдиною країною, що здійснює регулярні щотижневі евакуаційні рейси.

За цей час провели майже 200 операцій, під час яких евакуйовано 2850 пацієнтів, з них 512 прийняли норвезькі госпіталі.

Програма базується на цивільно-військовій співпраці: літаки переобладнують у реанімаційні борти, де працює медичний персонал Збройних сил Норвегії. Основними діагнозами евакуйованих є мінно-вибухові травми та онкологічні захворювання.

Міністр охорони здоров’я Ян Крістіан Вестре пояснив, що цей досвід корисний для обох сторін, бо Норвегія вчиться в українських колег організації медичної допомоги в умовах війни. Також країна очолює роботу в межах НАТО щодо розвитку систем медичної евакуації.

До того ж, підтримка Medevac є частиною безпекової угоди, підписаної між країнами у травні 2024 року, і спрямована на розвантаження медичної системи України.