Reuters: США заявляють про імовірне знищення близько третини ракетного арсеналу Ірану

Авіаносна ударна група імені Джеральда Форда під час операції «Епічна лють» у Середземного моря, американські війська витісняють

За інформацією американської розвідки, близько третини ракетного арсеналу Ірану було знищено під час бойових дій США та Ізраїлю на Близькому Сході, пише Reuters із посиланням на п’ятьох обізнаних джерел.

Ще третина арсеналу залишається "менш зрозумілою", але продовження бомбардувань, ймовірно, пошкодило або заблокувало ракети в підземних тунелях та бункерах. За даними джерел, схожа ситуація спостерігається з іранськими безпілотниками — близько третини з них також виведено з ладу.

Розвідувальні оцінки США свідчать, що хоча більшість іранських ракет знищено або зроблено недоступними, Тегеран все ще володіє значним арсеналом і може відновити частину пошкоджених чи засипаних ракет після закінчення бойових дій.

Нова інформація суперечить заявам колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що в Ірану «залишилося дуже мало ракет».

Складність оцінки полягає у невизначеності щодо того, скільки саме ракет було в підземних бункерах Ірану до початку конфлікту.

Ізраїльські військові оцінюють довоєнний арсенал країни у близько 2,5 тисяч ракет, тоді як деякі експерти вважають, що їх кількість могла сягати 6 тисяч.

У минулу суботу Трамп попередив, що іранські електростанції будуть знищені, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку для всього судноплавства протягом 48 годин. Крайній термін – понеділок, близько 19:45 за східним часом США. Іранські атаки фактично закрили Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу, спричинивши найгіршу нафтову кризу з 1970-х років.