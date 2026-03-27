Партію Орбана звинуватили у підкупі і залякуванні виборців

Група кіномитців разом з репортерами провели розслідування тривалістю у пів року щодо масової кампанії з підкупу та залякування виборців, яку проводила політична партія "Фідес" прем'єра Віктора Орбана.

Як пише BBC, фальсифікації охопили половину виборчих округів країни та близько 600 тисяч людей з правом голосу, що становить 10% від усього активного електорату. Результати розслідування були показані у документальному фільмі "Ціна голосування", який презентували у Будапешті та на YouTube.

Стверджується, що політсила Орбана використовувала великі суми коштів і навіть наркотики для того, щоб спонукати людей робити "правильний" вибір. Також здійснювався тиск на мерів невеликих депресивних угорських міст з метою забезпечення "потрібних" результатів волевиявлення. Від того, чи будуть у регіонах підтримувати "Фідес", залежав добробут громади.

Орбан також маніпулював ромською національною меншиною, яка налічує близько 800 тисяч осіб, що проживають здебільшого у найбідніших районах Угорщини.

Парламенстькі вибори відбудуться 12 квітня. Опитування прогнозують Орбану першу за понад десятиліття поразку і втрату влади на користь опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.