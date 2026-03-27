Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина заборонила трьом українцям вʼїзд до Шенгенської зони за критику Орбана
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Партію Орбана звинуватили у підкупі і залякуванні виборців

Фальсифікаційна кампанія могла охопити 10% від потенційних учасників голосування.

Партію Орбана звинуватили у підкупі і залякуванні виборців
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Група кіномитців разом з репортерами провели розслідування тривалістю у пів року щодо масової кампанії з підкупу та залякування виборців, яку проводила політична партія "Фідес" прем'єра Віктора Орбана.

Як пише BBC, фальсифікації охопили половину виборчих округів країни та близько 600 тисяч людей з правом голосу, що становить 10% від усього активного електорату. Результати розслідування були показані у документальному фільмі "Ціна голосування", який презентували у Будапешті та на YouTube.

Стверджується, що політсила Орбана використовувала великі суми коштів і навіть наркотики для того, щоб спонукати людей робити "правильний" вибір. Також здійснювався тиск на мерів невеликих депресивних угорських міст з метою забезпечення "потрібних" результатів волевиявлення. Від того, чи будуть у регіонах підтримувати "Фідес", залежав добробут громади.

Орбан також маніпулював ромською національною меншиною, яка налічує близько 800 тисяч осіб, що проживають здебільшого у найбідніших районах Угорщини. 

Парламенстькі вибори відбудуться 12 квітня. Опитування прогнозують Орбану першу за понад десятиліття поразку і втрату влади на користь опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

