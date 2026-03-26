МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Каллас: Війни в Україні та Ірані тісно пов'язані через втручання Росії

Якщо США прагнуть припинити атаки Ірану, вони мають позбавити Росію можливості допомагати Тегерану, переконана глава євродипломатії.

Висока представниця ЄС Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції попередила, що війни в Україні та на Близькому Сході є взаємозалежними через дії РФ, передає Euronews

За словами глави євродипломатії, Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах та постачає безпілотники для атак на сусідні країни та військові бази США. Каллас закликала Вашингтон посилити економічний тиск на Москву, оскільки РФ отримує вигоду від зростання цін на нафту через глобальний хаос.

Дипломатка також наголосила, що якщо США прагнуть припинити атаки Ірану, вони мають позбавити Росію можливості допомагати Тегерану. 

Каллас закликала сторони знайти дипломатичний вихід із кризи, зазначивши, що Європа готова долучитися до коаліції із захисту Ормузької протоки лише після припинення бойових дій. Водночас вона висловила стурбованість тим, що інтенсивність війни на Близькому Сході відволікає ресурси ППО, які критично необхідні Україні для відбиття російських атак.

Окрему увагу Каллас приділила заявам Володимира Зеленського про те, що адміністрація Трампа висуває умовою гарантій безпеки відмову Києва від усього Донбасу. Вона назвала такий підхід помилковим і таким, що відповідає «російському сценарію» переговорів. 

Каллас застерегла США від передачі Росії територій, які та не змогла завоювати на полі бою, закликавши не потрапляти в пастку Кремля та не забувати про підтримку України.

Читайте також
