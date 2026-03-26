Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
​Держдеп США виділяє $25 млн на повернення дітей, яких викрала Росія з України

Зокрема, кошти потрібні для допомоги  в ідентифікації та відстеженні дітей, яких примусово вивезли з їхніх домівок. 

​Держдеп США виділяє $25 млн на повернення дітей, яких викрала Росія з України
Держдепартамет США
Фото: medium.com

Сполучені Штати відкривають нову програму для підтримки повернення та реабілітації "примусово переселених" українських дітей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Державний департамент США.

Зазначається, що Держдепартамент продовжує підтримувати зусилля Дональда Трампа щодо "встановлення міцного миру та процвітання в Україні" за допомогою нових програм допомоги, спрямованих на повернення українських дітей, примусово вивезених на підконтрольні Росії території.

"У координації з Конгресом Державний департамент надає нову допомогу у розмірі 25 мільйонів доларів США для підтримки ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, які були примусово переміщені або іншим чином розлучені з їхніми сім’ями та громадами", – йдеться в повідомленні.

Фінансування буде спрямоване на два основних типи програм. По-перше, воно передбачене для допомоги  в ідентифікації та відстеженні дітей, яких примусово вивезли з їхніх домівок. 

По-друге - фінансування підтримає український уряд та довірених місцевих партнерів у забезпеченні повернених дітей турботою та підтримкою.

Читайте також
