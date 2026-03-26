У Росії тестують впровадження “білих списків” сайтів, які залишатимуться доступними навіть під час відключень.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росіян попереджають про тривалі перебої в роботі мобільного інтернету, надсилаючи відповідні SMS.

У Москві нещодавно мобільний інтернет був відсутній протягом 19 днів. Його часткове відновлення може свідчити про підготовку до подальших обмежень. Подібну схему вже відпрацьовували в регіонах: інтернет періодично зникав і повертався, а згодом блокування ставало тривалішим.

Щоправда, навіть у лояльних до російської влади медіа ці нововведення викликають обурення.

“Зокрема, відключення інтернету вони порівнюють зі “сталінщиною”, вказуючи, що обмеження мережі та мобільного зв’язку перетворять країну на технічно відсталу”, – зазначили у ЦПД.

Зазначається, що кінцева мета влади РФ – створити “цифрову залізну завісу”, щоб унеможливити доступ росіян до незалежних джерел інформації та охопити все населення пропагандою.