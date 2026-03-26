Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
ЦПД: росіянам і далі вимикатимуть мобільний інтернет, мета – створити “цифрову залізну завісу"

Москва тестує впровадження “білих списків” сайтів, які залишатимуться доступними навіть під час відключень.

Росіян попереджають про тривалі перебої в роботі мобільного інтернету
У Росії тестують впровадження “білих списків” сайтів, які залишатимуться доступними навіть під час відключень.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росіян попереджають про тривалі перебої в роботі мобільного інтернету, надсилаючи відповідні SMS. 

У Москві нещодавно мобільний інтернет був відсутній протягом 19 днів. Його часткове відновлення може свідчити про підготовку до подальших обмежень. Подібну схему вже відпрацьовували в регіонах: інтернет періодично зникав і повертався, а згодом блокування ставало тривалішим.

Щоправда, навіть у лояльних до російської влади медіа ці нововведення викликають обурення. 

“Зокрема, відключення інтернету вони порівнюють зі “сталінщиною”, вказуючи, що обмеження мережі та мобільного зв’язку перетворять країну на технічно відсталу”, – зазначили у ЦПД.

Зазначається, що кінцева мета влади РФ – створити “цифрову залізну завісу”, щоб унеможливити доступ росіян до незалежних джерел інформації та охопити все населення пропагандою.

﻿
Читайте також
