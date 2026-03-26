В Угорщині готуються до нового страйку освітян: уряд відмовляється підвищувати зарплати некваліфікованим працівникам шкіл

Уряд країни заявляє, що не має ресурсу для чергового підвищення зарплат у освіті.

Угорська Демократична профспілка вчителів (PDSZ) оголосила про початок підготовки до страйку через відмову уряду підвищити зарплати працівникам шкіл і дитячих садків, які не входять до викладацького складу.

Про це повідомляє угорське видання Telex.hu.

Йдеться про так званих працівників NOKS – шкільних секретарів, бібліотекарів, нянь, системних адміністраторів та інший допоміжний персонал. За даними профспілки, підвищення торкнулося б близько 67 тисяч осіб.

PDSZ вимагає, щоб зарплата співробітників з вищою освітою, які не є вчителями, дорівнювала нижній межі тарифної шкали вчителів І класу. Для працівників без вищої освіти профспілка просить підвищення на 40%.

За розрахунками профспілки, якщо вимоги були б задоволені, зарплата працівників NOKS із вищою освітою зросла б із 410,5 тис. форинтів (≈54-59 тис. грн) до 718 тис. форинтів (≈95-99 тис. грн), із середньою освітою – до 574,7 тис. форинтів (≈76-79 тис. грн), а з початковою освітою – до 522,5 тис. форинтів (≈69-72 тис. грн).

На початку 2024 року уряд Віктора Орбана реалізував масштабне підвищення зарплат угорських учителів – після тривалих протестів освітян у 2022-2023 роках. Тодішні протести стали одними з найбільших у сфері освіти в Угорщині за останні десятиліття.

В підсумку, оклади вчителів підвищили в середньому на 32%, а з 2026 року вони мали б досягти 80% середньої зарплати випускників вищих навчальних закладів. Саме ця угода, яку уряд фінансує частково за рахунок коштів ЄС, не поширилася на працівників NOKS, через що їхні доходи залишилися прив’язаними лише до мінімальної або гарантованої мінімальної зарплати.

Після підвищень розрив між зарплатами вчителів та іншого шкільного персоналу лише зріс. Згідно з даними PDSZ, нині працівники NOKS із середньою чи вищою освітою отримують 35-36% від середньої зарплати випускників вищих навчальних закладів, а ті, хто має лише базову освіту, – близько 30%.

За результатами опитування профспілки, 94% працівників NOKS готові до страйку, розпочавши його з двогодинного попереджувального акта протесту. В уряді заявляють, що бюджет не має ресурсу для чергового підвищення зарплат у освіті, але профспілка наголошує: відкладати рішення далі означає поглиблювати соціальну нерівність між педагогами та рештою працівників навчальних закладів.

Протести можуть стати одним із факторів, що вплинуть на результати виборів до парламенту, які відбудуться 12 квітня. За даними опитувань, опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра лідирує в опитуваннях, за неї готові проголосувати 48% респондентів, за партію “Фідес” Віктора Орбана – 39%.