Диктатор до диктатора: Лукашенко приїхав у КНДР в гості до Кім Чен Ина

У Пхеньяні співучасника агресії проти України зустріли з помпою.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпочав свій перший державний візит до Північної Кореї. У Пхеньяні гостя особисто вітав його тоталітарний колега Кім Чен Ин.

Як пише Deutsche Welle, Лукашенку влаштували пишний прийом з червоним хідником, 21 залпом гармат, дітьми, які радісно розмахували прапорами двох країн, і вишикуваними рядами солдатів і кавалеристів.

Під час дводенного візиту очікується підписання "договору про дружбу і співробітництво", який нібито має сприяти нарощуванню торгівлі продовольством і фармацевтичною продукцією.

Проте критики зазначають, що країни насправді не здатні принести користь одна одній, а поїздка Лукашенка має на меті лише створити ілюзію того, що союзники Росії не перебувають в ізоляції.