Кім Чен Ин офіційно визначив Південну Корею "найбільшим ворогом"

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин на засіданні Верховного народного зібрання КНДР заявив про те, що країна не відмовиться від ядерної зброї і вважатиме Південну Корею своїм головним ворогом.

Як пише Deutsche Welle, Кім Чен Ин підкреслив, що ядерний статус КНДР тепер стає "незворотним", а "національні інтереси та вирішальна перемога можливі лише через найбільшу силу".

Кишеньковий парламент диктатора ухвалив бюджет на 2026 рік, у якому понад 15% витрат зосереджені на військовій сфері. Кіма також переобрали головою головного політичного органу країни - Комісії з державних справ.

А до конституції КНДР були внесені зміни, які прибирають згадки про спільну націю з корейцями з південної частини півострова та визначають Південну Корею постійним ворогом.