МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Кім Чен Ин офіційно визначив Південну Корею "найбільшим ворогом"

КНДР збирається "зацементувати" свій статус ядерної держави.

Кім Чен Ин офіційно визначив Південну Корею "найбільшим ворогом"
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин на засіданні Верховного народного зібрання КНДР заявив про те, що країна не відмовиться від ядерної зброї і вважатиме Південну Корею своїм головним ворогом.

Як пише Deutsche Welle, Кім Чен Ин підкреслив, що ядерний статус КНДР тепер стає "незворотним", а "національні інтереси та вирішальна перемога можливі лише через найбільшу силу".

Кишеньковий парламент диктатора ухвалив бюджет на 2026 рік, у якому понад 15% витрат зосереджені на військовій сфері. Кіма також переобрали головою головного політичного органу країни - Комісії з державних справ. 

А до конституції КНДР були внесені зміни, які прибирають згадки про спільну націю з корейцями з південної частини півострова та визначають Південну Корею постійним ворогом. 

