Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
ГоловнаСвіт

Мелоні програла референдум щодо реформи правосуддя в Італії

Відмова італійців від змін до конституції багатьма вважається висловленням недовіри прем'єрці.

Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

За результатами референдуму, який тривав два дні, 54% громадян Італії не підтримали реформу правосуддя, яка передбачала розділення кар'єрних шляхів суддів та прокурорів і заснування дисциплінарного суду.

Як пише BBC, явка склала близько 60%, що мало б наблизити успіх ініціативи уряду Джорджі Мелоні. Але навіть висока активніть італійців не змогла допомогти прем'єрці.

Причиною провалу реформи Мелоні вважають нездатність уряду пояснити складні технічні моменти змін у судочинстві. Також чимало людей сприйняли голосування як спосіб висловити недовіру прем'єр-міністру за рік до проведення в країні парламентських виборів.

Попри невдачу, Мелоні не має планів щодо відставки і обіцяє поважати рішення громадян. Тепер їй буде складніше реалізувати інші власні ініціативи - наприклад, прямі загальнонаціональні вибори голови уряду замість призначення у парламенті. 

Однією з причин негативного результату референдуму для прем'єрки вважають її лояльність до президента США Дональда Трампа. В умовах стагнації економіки італійці не підтримують війну Вашингтона проти Ірану, яка впливає на ціни енергоносіїв і погіршує добробут незаможних родин.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies