За результатами референдуму, який тривав два дні, 54% громадян Італії не підтримали реформу правосуддя, яка передбачала розділення кар'єрних шляхів суддів та прокурорів і заснування дисциплінарного суду.

Як пише BBC, явка склала близько 60%, що мало б наблизити успіх ініціативи уряду Джорджі Мелоні. Але навіть висока активніть італійців не змогла допомогти прем'єрці.

Причиною провалу реформи Мелоні вважають нездатність уряду пояснити складні технічні моменти змін у судочинстві. Також чимало людей сприйняли голосування як спосіб висловити недовіру прем'єр-міністру за рік до проведення в країні парламентських виборів.

Попри невдачу, Мелоні не має планів щодо відставки і обіцяє поважати рішення громадян. Тепер їй буде складніше реалізувати інші власні ініціативи - наприклад, прямі загальнонаціональні вибори голови уряду замість призначення у парламенті.

Однією з причин негативного результату референдуму для прем'єрки вважають її лояльність до президента США Дональда Трампа. В умовах стагнації економіки італійці не підтримують війну Вашингтона проти Ірану, яка впливає на ціни енергоносіїв і погіршує добробут незаможних родин.