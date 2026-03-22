ГоловнаСвіт

В Італії триває референдум про судову реформу

Запропоновані зміни передбачають розділення кар’єрних шляхів суддів та прокурорів.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Італії відкрилися виборчі дільниці для проведення дводенного референдуму щодо судової реформи. Про це повідомляють Euronews.

Судова реформа передбачає розділення кар’єрних шляхів суддів та прокурорів. Вона загострила політичний розкол у країні та об'єднала лівоцентристську опозицію.

За інформацією МВС, станом на 12:00 явка виборців досягла 14,88%, що вдвічі перевищує явку, зафіксовану у цей час на референдумі щодо громадянства 2025 року.

Це також є найвищим показником для будь-якого референдуму в Італії за останні 23 роки.

Реформа вже була схвалена парламентом у жовтні, але не змогла забезпечити більшість у дві третини голосів, необхідну для уникнення всенародного голосування. Це зробило її ключовим випробуванням для уряду прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні за рік до національних виборів.

Результати останніх опитувань не дозволяють визначити переможця, оскільки розрив мінімальний, а табір противників реформи стрімко мобілізувався в останній момент.

Що передбачає реформа

В Італії наразі діє єдина судова система, де судді та прокурори належать до однієї професійної організації. Вони складають один і той самий вступний іспит і можуть переходити між посадами протягом своєї кар'єри.

Запропонована реформа має на меті запровадити роздільні кар’єрні шляхи. Юристи будуть змушені обирати спеціалізацію одразу на старті професійної діяльності, а подальший перехід між посадами судді та прокурора стане неможливим.

Вища рада магістратури, яка наразі керує як суддями, так і прокурорами, буде розділена на дві окремі ради – одну для суддів та одну для прокурорів. Обидві очолюватиме президент Італії.

Кожна рада на третину складатиметься з представників громадськості та на дві третини – з професійних суддів і прокурорів. Членів обиратимуть жеребкуванням замість голосування.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies