У Словенії тривають парламентські вибори: прем’єр Голоб змагається з протрампівським популістом

Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Словенії тривають парламентські вибори – на тлі обвинувачення про втручання іноземців у перегони. Про це повідомляє Financial Times.

Ліберальний прем’єр Роберт Голоб змагається зі своїм правопопулістським попередником Янезом Яншею – прихильником Дональда Трампа та союзником Віктора Орбана. 

Запекла кампанія, ймовірно, завершить відносно стабільний період у словенській політиці за часів центристського уряду Голоба, який здобув переконливу перемогу над Яншою у 2022 році.

Оскільки лідери мають майже однакові рейтинги на рівні 25–30%, аналітики очікують розколу в парламенті та проблем із коаліційними переговорами.

Передвиборчу кампанію супроводжували заяви Голоба та його уряду про те, що пов’язані з Ізраїлем агенти намагалися очорнити прем'єра корупційним скандалом та підвищити рейтинг Янші.

Глава національної безпеки Войко Волк заявив журналістам про те, що має докази “прямого іноземного втручання у вибори в Словенії. Найімовірніше, за наказом (зсередини, - ред.) Словенії”.

Волк заявив, що ізраїльська приватна розвідувальна компанія Black Cube відвідувала Любляну чотири рази за останні шість місяців. Він перелічив кількох ізраїльтян, які брали участь у цих поїздках, зокрема генерального директора компанії Black Cube Дана Зореллу.

Reuters повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам у четвер, що йому відомо “явне і задокументоване втручання, дезінформацію… з боку третіх країн” напередодні виборів у Словенії.

