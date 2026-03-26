Сара Маллаллі офіційно стала першою жінкою на чолі Англіканської церкви

63-річна священнослужителька буде духовною наставницею для 85 мільйонів вірян.

У Кентерберійському соборі відбулася інтронізація 106-ого архієпископа, яким вперше за всю історію Англіканської церкви стала жінка - 63-річна Сара Маллаллі.

Як пише BBC, церемонію відвідав спадкоємець престолу принц Уельський Вільям у супроводі дружини принцеси Кетрін, а також прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Архієпископ Кентерберійський вважається духовним главою церкви, в той час як верховним очільником є британський монарх. Історія кафедри у Кентербері ведеться ще з 6-го століття від святого Августина.

Англіканська церква, яка налічує 85 мільйонів вірян, дозволила жінкам ставати священниками у 1994 році. Двадцять років потому цей дозвіл було поширено і на єпископські посади, і вже у 2018-ому Сара Маллаллі стала єпископом Лондона.

Понад 30 років Маллаллі присвятила роботі у Національній службі охорони здоров'я Британії. Там вона стала головною спеціалісткою по роботі з медсестрами. За гуманітарне служіння їй було надано титул Дами - аналог лицарського звання у чоловіків.

Маллаллі заміжня, у неї двоє дітей. Перед інтронізацією вона здійснила паломницьку подорож пішки довжиною у 90 миль з Лондона до Кентербері, витративши на це шість днів.