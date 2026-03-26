Президент Польщі вчергове посварився з урядом - цього разу через Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нещодавня зустріч президента країни Кароля Навроцького з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном зашкодила польській зовнішній політиці.

Як пише Укрінформ, в уряді Дональда Туска дії глави держави розцінили як втручання у виборчі процеси, а саме агітацію за Орбана перед парламентськими виборами в Угорщині. За словами Сікорського, "жодної протокольної чи політичної потреби" бачитися з Орбаном у Навроцького не було.

Міністр нагадав, що політичним партнером для президента є Тамаш Шуйок, а не Орбан, адже Навроцький не є очільником уряду. Також Сікорський змалював ситуацію, у якій перемогу на виборах здобуде угорська опозиція - а польській владі буде складніше налагодити з нею відносини через вчинок президента.

Дональд Туск назвав відмову Угорщини постачати газ Україні "першим наслідком візиту Навроцького в Будапешт" і приводом для втіхи Путіна. Президент вирішив відповісти дошкульно: у відповідь на це оприлюднив у соцмережі фото, де Туск під час своєї першої каденції тисне російському диктатору руку з підписом "Цього Путіна?"