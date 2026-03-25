ГоловнаСвіт

У Британії затримали двох підозрюваних у підпалі єврейських карет "швидкої"

Щонайменше троє людей можуть бути причетні до підпалів.

Авто британської поліції
Фото: EPA/UPG

У Лондоні затримали двох чоловіків за підозрою у підпалах машин швидкої допомоги, що обслуговували єврейську громаду на півночі міста. 

Про це пише DW з посиланням на заяву британської поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловікам 47 та 45 років, їх затримали за різними адресами. Обидва залишаються під вартою. Розслідування триває, і, за попередніми даними, щонайменше троє людей можуть бути причетні до підпалів.

Підпал стався у ніч на понеділок у районі Голдерс-Грін: було знищено чотири автомобілі швидкої допомоги, якими керує волонтерська служба екстреної допомоги Hatzola Northwest. В машинах вибухнули газові балони через що людей із сусідніх будинків евакуювали. У місцевій синагозі пошкоджені вікна.

Поліція розглядає можливий зв’язок інциденту з екстремізмом. Британська влада також звинувачує Іран у використанні злочинних посередників для проведення операцій у Європі проти дисидентів та єврейських громад.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies