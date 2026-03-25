Сара Маллалі розпочне сьогодні публічне служіння як глава Церкви Англії

63-річна колишня онкологічна медсестра Сара Маллаллі офіційно стала архієпископом Кентерберійським у січні.

Сара Маллалі розпочне сьогодні публічне служіння як глава Церкви Англії
Сара Маллалі розпочинає публічне служіння як глава Церкви Англії
Фото: EPA/UPG

Сара Маллаллі, яка стала священником у 40 років, сьогодні офіційно обійме посаду архієпископа Кентерберійського. Ця подія публічно закріпить її обрання першою жінкою, яка очолила Церкву Англії.

Про це повідомляє France24.

Хоча 63-річна колишня онкологічна медсестра Сара Маллаллі офіційно стала архієпископом Кентерберійським у січні, подія в середу знаменує собою початок її публічного служіння як глави Церкви Англії та духовного лідера всесвітньої англіканської спільноти

Спільнота об'єднує незалежні церкви, включно з Єпископальною церквою у США, які разом налічують понад 100 мільйонів членів.

“Я маю намір бути пастирем, який дає змогу розквітнути служінню та покликанню кожного, якими б не були наші традиції”, – сказала Маллаллі торік після свого призначення.

У церемонії візьмуть участь принц Вільям, принцеса Кетрін, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та представники багатьох із 42 церков Англіканської спільноти. Також очікуються делегати від Ватикану та православної церкви.

На честь історичного призначення Маллаллі, служба відбудеться у свято Благовіщення, яке знаменує момент, коли Марії повідомили, що вона обрана бути матір'ю Ісуса. Це день, коли Церква вшановує “одну з найвеличніших жінок Біблії та розмірковує про те, як ми можемо відповісти на Божий заклик”.

Англійська церква відокремилася від Римсько-католицької церкви у 1530-х роках, за правління короля Генріха VIII.

Церква висвятила своїх перших жінок на священиків у 1994 році, а першу жінку на єпископа – у 2015 році.

Маллаллі розпочинає свою роботу на посаді архієпископа у складний час для Церкви Англії та англіканської спільноти. Її призначення може поглибити розколи всередині спільноти, члени якої мають кардинальні розбіжності в питаннях ролі жінок та ставлення до ЛГБТК+ спільноти.

Сара Маллалі розпочинає публічне служіння як глава Церкви Англії
Фото: EPA/UPG
Сара Маллалі розпочинає публічне служіння як глава Церкви Англії

