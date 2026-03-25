Дрон з території Росії залетів до Естонії та влучив у трубу електростанції

Інцидент стався у ніч на 25 березня о 03:43.

дрон влучив у трубу електростанції в Естонії, 25 березня 2026

БпЛА, що збився з курсу, вночі на середу врізався у димову трубу електростанції в Аувере, повідомляє ERR із посиланням на Поліцію безпеки.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дрон потрапив у повітряний простір Естонії з території Росії. На місці працюють сапери Рятувального департаменту, процесуальне керівництво здійснює Державна прокуратура, розслідування веде Департамент поліції безпеки.

«За наявною на цей момент інформацією, дрон не був спрямований на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування встановить точні обставини», — заявила генеральна прокурорка Астрід Асі.

За попередньою оцінкою Enefit Power, електростанція не зазнала прямих пошкоджень, і інцидент не матиме суттєвого впливу на енергосистему Естонії.

Видання зазначає, що ввечері вівторка та в ніч на середу Україна завдавала ударів дронами по порту Усть-Луга та об’єктах у Ленінградській області.

«Йдеться про наслідки повномасштабної агресивної війни з боку Росії. Можна припустити, що подібні інциденти повторюватимуться», — заявив генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.