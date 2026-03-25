ГоловнаКультура

Постпред України при ЮНЕСКО відреагував на удари росіян по історичному центру Львова

Вадим Омельченко заявив, що Росії більше не місце в ЮНЕСКО.

Постпред України при ЮНЕСКО відреагував на удари росіян по історичному центру Львова
Падіння уламків
Фото: Андрій Садовий у Telegram

Постійний представник України при ЮНЕСКО, Посол України у Франції Вадим Омельченко засудив удари Росії по історичному центру Львова 24 березня

Омельченко звернувся до Генерального директора ЮНЕСКО з вимогою вжити всіх необхідних заходів для захисту культурної спадщини України та залучити експертів для фіксаціі атаки.

"Цінності та сфери мандату ЮНЕСКО в Україні вкотре зазнали атак рф. Російська Федерація жорстоко порушує Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року та Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - йдеться в повідомленні.

Постпред закликав ЮНЕСКО зміцнювати свої механізми швидкого реагування та посилювати підтримку для захисту об'єктів, що постраждали від російських атак.  

Вадим Омельченко заявив, що жорстка реакція на цей злочин РФ є обов'язком ЮНЕСКО та наголосив на неприпустимості подальшого членства Росії в ЮНЕСКО!

  • Внаслідок атаки дронами по Україні 24 березня, у Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів — історичний центр». Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.
  • Постраждала також пам’ятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. 
  • Крім того, пошкоджень зазнала будівля Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».
  • Як заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, в Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО, будуть оцінювати наслідки російського обстрілу Львова 24 березня.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies