Постпред України при ЮНЕСКО відреагував на удари росіян по історичному центру Львова

Вадим Омельченко заявив, що Росії більше не місце в ЮНЕСКО.

Постійний представник України при ЮНЕСКО, Посол України у Франції Вадим Омельченко засудив удари Росії по історичному центру Львова 24 березня

Омельченко звернувся до Генерального директора ЮНЕСКО з вимогою вжити всіх необхідних заходів для захисту культурної спадщини України та залучити експертів для фіксаціі атаки.

"Цінності та сфери мандату ЮНЕСКО в Україні вкотре зазнали атак рф. Російська Федерація жорстоко порушує Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року та Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - йдеться в повідомленні.

Постпред закликав ЮНЕСКО зміцнювати свої механізми швидкого реагування та посилювати підтримку для захисту об'єктів, що постраждали від російських атак.

Вадим Омельченко заявив, що жорстка реакція на цей злочин РФ є обов'язком ЮНЕСКО та наголосив на неприпустимості подальшого членства Росії в ЮНЕСКО!