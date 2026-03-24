Опитування: українці не проти участі у Євробаченні, але варто залучати спонсорів

Згідно із соцопитуванням, 70% українців не проти участі нашої країни у пісенному конкурсі Євробачення, однак майже половина опитаних вважає, що слід залучати спонсорів, а не використовувати бюджетні кошти.

Про це йдеться у звіті КМІС за результатами опитування, проведеного 12-24 лютого цього року. Загалом опитали понад 2000 повнолітніх громадян України.

Більшість українців – 70% – підтримують або не проти участі України у Євробачення. Вважають, що Україні не варто брати участь у конкурсі під час війни – 27%.

Водночас респонденти переважно критично висловлювалися щодо використання бюджетних коштів для фінансування шоу для відбору. Серед 70%, які загалом підтримують чи не проти участі України, 12% вважають цілком доречним фінансування з бюджету. Ще 16% підтримують проведення відбору за кошти бюджету, але без масштабного шоу. Натомість відносно найбільше респондентів – 42% – вважають, що варто було знаходити спонсорів без залучення бюджетних коштів.

Як зазначив виконавчий директорор КМІС Антон Грушецький, питання пріоритетів у витраті бюджетних коштів завжди було дуже чутливим, а в умовах повномасштабної війни лише загострюється. За його словами, більшість українців усвідомлюють важливість фінансування Сил оборони і дійсно підтримують направлення коштів на відсіч агресії Росії.

«Разом з цим виникає важливе питання – до якої межі можна скорочувати видатки на, наприклад, культуру, щоб не завдати незворотної шкоди? З одного боку, це зрозуміло, що у разі воєнної поразки України будь-які такі міркування щодо майбутнього української культури просто будуть позбавлені сенсу. З іншого боку, складно визначити «ефективність» витрачених на культуру грошей, і насправді є багато, на перший погляд непомітних, але фактично позитивних наслідків», – зазначив він.