Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Опитування: українці не проти участі у Євробаченні, але варто залучати спонсорів

Не підтримують участь України в конкурсі 27% опитаних.

Фото: EBU

Згідно із соцопитуванням, 70% українців не проти участі нашої країни у пісенному конкурсі Євробачення, однак майже половина опитаних вважає, що слід залучати спонсорів, а не використовувати бюджетні кошти.

Про це йдеться у звіті КМІС за результатами опитування, проведеного 12-24 лютого цього року. Загалом опитали понад 2000 повнолітніх громадян України.

Більшість українців – 70% – підтримують або не проти участі України у Євробачення. Вважають, що Україні не варто брати участь у конкурсі під час війни – 27%.

Водночас респонденти переважно критично висловлювалися щодо використання бюджетних коштів для фінансування шоу для відбору. Серед 70%, які загалом підтримують чи не проти участі України, 12% вважають цілком доречним фінансування з бюджету. Ще 16% підтримують проведення відбору за кошти бюджету, але без масштабного шоу. Натомість відносно найбільше респондентів – 42% – вважають, що варто було знаходити спонсорів без залучення бюджетних коштів.

Як зазначив виконавчий директорор КМІС Антон Грушецький, питання пріоритетів у витраті бюджетних коштів завжди було дуже чутливим, а в умовах повномасштабної війни лише загострюється. За його словами, більшість українців усвідомлюють важливість фінансування Сил оборони і дійсно підтримують направлення коштів на відсіч агресії Росії.

«Разом з цим виникає важливе питання – до якої межі можна скорочувати видатки на, наприклад, культуру, щоб не завдати незворотної шкоди? З одного боку, це зрозуміло, що у разі воєнної поразки України будь-які такі міркування щодо майбутнього української культури просто будуть позбавлені сенсу. З іншого боку, складно визначити «ефективність» витрачених на культуру грошей, і насправді є багато, на перший погляд непомітних, але фактично позитивних наслідків», – зазначив він.

  • 70-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Відні. Фінал запланований на 16 травня, а півфінальні шоу відбудуться 12 та 14 травня. 
  • У конкурсі візьмуть участь 35 країн. За результатами жеребкування, Україна виступить у другому півфіналі. Нашу країну представить співачка Lelеka з піснею Ridnym.
Читайте також
