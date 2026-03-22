Дружба, космос і росіяни: “Проєкт “Аве Марія”” з Раяном Гослінгом

У прокаті – науково-фантастична стрічка “Проєкт “Аве Марія”” режисерського дуету Філа Лорда та Крістофера Міллера з Раяном Гослінгом в головній ролі. Цей фільм став одним із наймасштабніших позафраншизних сай-фай проєктів за останні роки. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, чи вдалось творцям оскароносної анімації про Людину-Павука створити новий глядацький хіт, і як до фільму причетні росіяни.

В далекому-далекому космосі з коми виходить чоловік. У нього амнезія, однак згодом пам’ять потроху повертається і він згадує, що його звати Райланд Грейс (Раян Гослінг). В минулому житті Грейс був доктором наук з молекулярної біології. Через скандали в науковій спільноті йому довелося покинути академічну кар’єру, він став звичайним вчителем природознавства. Однак світу загрожує небезпека у вигляді космобактерій, які можуть з’їсти Сонце. Тому він та ще двоє відчайдухів відправилися на край всесвіту у місії “Аве Марія”, щоб знайти шлях до порятунку людства, усвідомлюючи, що назад дороги немає. В процесі команда загинула, і тепер доля світу – в руках шкільного вчителя та його нового знайомого прибульця Роккі – істоти, схожої на кам’яного краба, чия планета має такі ж проблеми.

В основі фільму – книга автора сай-фай блокбастерів Енді Вейра. Вейр – каліфорнійський програміст, що на початку 2000-х здобув популярність як автор веб-коміксів. Він захоплювався сай-фай попкультурою, зокрема британським серіалом “Доктор Хто”, а також був занурений у світ наукових знань, адже з дитинства крутився у середовищі батьків-інженерів. Його найважливіший роман, робінзонаду “Марсіанин,” у 2018 році екранізував Рідлі Скотт з Меттом Деймоном в головній ролі. “Проєкт “Аве Марія”” – це новий роман Вейра, який вийшов у 2021 році.

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму 'Проєкт «Аве Марія»'

Якщо “Марсіанин” розповідав сувору історію про науковця, який, завдяки своїм знанням виживає в умовах першої колонії на Марсі, то “Проєкт “Аве Марія”” – це дика суміш апокаліптичної драми, сай-фай екшну та бадді-муві. Лорд та Міллер взялися за дуже амбітну задачу, адже зняти успішний фільм зі складним науковим обґрунтуванням, ще й як сольний проєкт без франшизного хвоста з сиквелів, приквелів, мерчу та серіалів – справа не менш самогубна, ніж злітати на інший бік галактики.

Добрих пів тисячі сторінок роману сценарист Дрю Ґоддард адаптував у дві з половиною години хронометражу, де паралельно йдуть дві сюжетні лінії. Перша – це власне науково-фантастична пригода Грейса та Роккі, які рятують світ. Тут багато досить типового для космоапокапліптики екшну: вихід у відкритий космос, пошуки неординарних рішень, неочікувана катастрофа, загроза смерті на кораблі, що розлітається на друзки, повернення в “саме пекло”, щоб врятувати друга та інші форми нехтування самозбереженням заради порятунку людства. Щоб все це виглядало максимально епічно, режисерський дует не покладається на CGI, а створює реальні декорації, світлові спецефекти, а також лялькову анімацію. Комп’ютерна графіка входить у фільм лише там, де інакше режисери, мабуть, не змогли би повторити подвиги Крістофера Нолана з “Інтерстеллара” чи Павла Острікова з “Ти – космос”.

Водночас, щоб ця сюжетна лінія не стала нудною, режисери додають до неї жменю гумору через справжній броманс між Грейсом та Роккі. Два абсолютно не схожі персонажі знаходять один одного в космосі; їх взаємодія починається як спільна робота заради загальної цілі, але через діалоги, комедійні та щемкі сцени поступово перетворюється на спорідненість душ та готовність вмерти заради іншого.

Друга сюжетна лінія – це великий флешбек, який органічно вривається в основну канву. Це історія Грейса до того, як він потрапив у цю самогубну місію. Історія вчителя, який, хоч і був геніальним дослідником, але точно не був героєм. Важливу роль для розкриття персонажу Гослінга відіграє керівниця спецмісії Єва Стратт, яку зіграла Сандра Гюллер (до слова, після успішного 2024 року, коли вона засяяла одразу у двох великих європейських фільмах – “Анатомії падіння” та “Зона інтересу”, Гюллер перебирається до Голлівуду – після “Проєкту “Аве Марія”” очікуємо її восени в комедії Алехандро Іньярітту “Діггер”). Персонажка Гюллер – сувора спецслужбістка, готова до жертв заради місії. Однак чим далі рухається ця лінія, тим більше її нордичний образ отримує теплих людських рис.

Ця сюжетна лінія і є отим “науковим” у фантастиці. Тут багато термінів, досить детально показана робота дослідників, і весь всесвіт фільму пояснено з наукової точки зору – так, щоб загроза світу виглядала не примхою автора, а ймовірним варіантом.

Але не варто ігнорувати слона в кімнаті: очевидно, що головний елемент успіху “Проєкту “Аве Марія”” – це Раян Гослінг. Актор вийшов з неонуарної фази і тепер знову повертається в комедійне амплуа. У попередній роботі “Каскадер” він створив образ Кольта Сіверса як постмодерністичний колаж попередніх ролей, вдало об’єднавши риси персонажів з “Ла-ла-ленду”, “Драйву”, “Крутих чуваків” та, звісно ж, Кена з “Барбі”. У “Проєкті “Аве Марія”” він знову повторює цей трюк. Є в його Грейсі трохи сердечності та іронічності вчителя Дена Данна з “Напів Нельсона”, є трохи харизми Ніла Армстронга з “Першої людини”, є і негероїчний героїзм “простого хлопця”, який він несе вже третій фільм підряд, після Кена з “Барбі” та Сіверса з “Каскадера”. Уміння Гослінга одночасно бути смішним, щемким та мужнім, і при цьому робити вигляд, що йому не смішно, нещемко і страшно – це той акторський талант, який забезпечує успіх уже третьому масштабному блокбастеру за його участі.

“Проєкт “Аве Марія”” – це якісний зразок сольного сай-фай блокбастеру, де наукове підґрунтя ідеально сплетене з космооперним видовищем, але головним рушієм фільму лишається драмедійне бадді-муві про самотність та готовність жертвувати собою. Та розтягнутий хронометраж стрічки просить монтажних ножиць хоча б хвилин на 30. Ще один тригер, принаймні для українського сегменту – це поява в кадрі росіян. І Вейр, і Лорд з Міллером досі сприймають Росію не як агресивного людожера, а як космічну наддержаву. А тому в проєкті “Аве Марія” є і космонавтка Ілюхіна, чий труп Грейс знайде на кораблі, і фахівці Роскосмосу, і навіть російський генерал. На жаль, космос досі є ключовою точкою сприйняття Росії у західній свідомості (згадаймо хоча б британський роман “Орбіта”, де половина сюжету вертиться навколо росіян, що отримав “Букер” у 2024-му) – так само, як, наприклад, балет. Ці теми постійно виринають у західному кіно, хай і другорядними образами. Однак, ця дрібна прикрість не псує аж надто сильно враження від хорошої космічної історії про дружбу.