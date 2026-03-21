В онлайн-прокат вийшов документальний фільм про подорож Україною чехів, які симпатизують Путіну і вважають війну вигадкою медіа

Фільм «Їх не змінити» отримав номінацію на премію "Чеський лев" за найкращий документальний фільм у 2026 році.

Онлайн кінотеатр Takflix випустив у прокат документальний фільм «Їх не змінити» про подорож чеських путіністів до прифронтових територій України. Про це повідомила пресслужба кінотеатру.

Фільм «Їх не змінити» Робіна Квапіла розповідає про трьох чехів – Ніколу, Іво та Петру, – які симпатизують путінській Росії та вважають війну в Україні вигадкою: вони переконані що медіа “накручують” кількість жертв і перебільшують наслідки "спеціальної воєнної операції". Режисер привозить їх у зону бойових дій, щоб вони на власні очі побачили правду. Учасники ходять серед масових поховань в Ізюмі, ховаються від ракет у бомбосховищах, розмовляють з пораненими солдатами, дітьми, які навчаються в метро Харкова, та родинами загиблих. Озброєні невеликими камерами, вони записують усе без цензури.

Знімальна група провела зйомки у 2024 році в Харкові, Донбасі, Києві та Львові. Під час роботи команда з двадцяти осіб постійно отримувала попередження про дрони та балістичні ракети. «Харків знаходиться лише за тридцять кілометрів від російського кордону. Ви можете снідати латте з тостом в кафе – але на тлі майже завжди чути артилерійський вогонь», – розповідає продюсер Якуб Дроцар.

«Ми хотіли зняти цей фільм, аби відкрити очі тим, хто досі не бачить, на що здатен російський режим в Україні. І показати, що немає жодних підстав думати, що він не здатен зробити те саме у нас у Чехії», – каже режисер Робін Квапіл.

Стрічка доступна на території України мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами. 50% онлайн-кінотеатр передає творцям фільму, а ще 10% – на фонд «Повернись живим».

Фото: Takflix Кадр з фільму «Їх не змінити»

