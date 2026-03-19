Саме Український інститут книги за підтримки Міністерства культури, Міністерства закордонних справ, Посольства України у Великій Британії, Британської ради та ініціативи SUPRR займався участю України в цьому важливому культурному заході.

На ярмарку представила свій стенд і Україна. Відкрив його посол у Великій Британії Валерій Залужний. П ро зацікавленість міжнародних видавців українською книжковою продукцією, переклади українських авторів і загалом суб’єктність нашої книжки на міжнародному ринку журналістка Тамара Куцай говорила із заступницею директора з міжнародної співпраці Українського інституту книги Оленою Одинокою.

Фото: facebook/Олена Одинока Олена Одинока

Пані Олено, яка була фокусна тема для українського стенду і як команда її обирала?

Був стенд 45 квадратних метрів і ми змогли допомогти в організації візиту 12 українських видавництв та однієї літературної агенції. Ми сфокусувалися на форматі заходу, тому що формат заходу–це виключно В2В захід (подія, організована з метою взаємодії компаній між собою для налагодження ділових контактів, партнерств, продажів послуг або товарів іншим компаніям–Ред.), це бізнес, продаж прав, ліцензій, це все довкола цього. Це не захід, де відбуваються якісь події за участі авторів, це була фахові події для фахівців, про фахівців і від фахівців, і захід, на якому найважливішими, власне, є зустрічі.

До Лондонського книжкового ярмарку, як і будь-якого книжкового ярмарку, видавці готуються заздалегідь і моніторять можливості участі, тому що ми запускаємо open call (відкритий набір) заздалегідь.

І коли видавці подають свої заявки, то в них уже є певні домовленості з іноземними партнерами. Вони їдуть туди уже з призначеними зустрічами. І це важливо, тому що продаж-купівля прав, ліцензій на літературні видання–це дуже тривалий процес і одним ярмарком не обійтися. Це зазвичай низка зустрічей після того, і онлайн комунікація, і вже за якийсь час, або, можливо, на наступному ярмарку може визріти угода про купівлю чи продаж прав на переклад видання. Це такий трохи марафон, але, власне, фізична участь у таких заходах дуже підкріплює оці зв’язки з іноземними партнерами, це майданчик для налагодження нових контактів.

Фото: facebook/Олена Одинока

Тобто відбувається таке мережування контактів?

Так. І в майбутньому призводить до збільшення кількості перекладів з української мови іноземними мовами. Це для нас важливо, тому що переклади –це про наші голоси, про те, щоб говорити про Україну світові зрозумілими для них мовами.

Ми також в межах наших заходів промотуємо, розповідаємо про наші програми підтримки, такою є, зокрема Translate Ukraine. (Translate Ukraine - державна програма, яку впроваджує Український інститут книги з підтримки перекладів української літератури іноземними мовами–Ред.).

Це вкотре Україна представляла себе на цьому ярмарку?

Якщо не помиляюсь, із 2019 року. Брати участь у Лондонському книжковому ярмарку трохи складніше, ніж у будь-яких ярмарках в країнах ЄС. Насамперед, візові питання, а цього року ми зіткнулися з деякими іншими додатковими перешкодами, що трохи ускладнило процедуру.

Словом, те все було дуже складно втиснути в ті терміни підготовки, які в нас були, але зрештою нам вдалося, і 12 видавництв та 1 літературна агенція змогли представити книжки на українському стенді.

Що й кого було представлено?

Серед учасніків стенду–Artbooks; Creative publishing; Creative Women Publishing; Freimut Books; Ukrainian Fashion Publishing; Vivat; Видавничий дім «ОРЛАНДО»; «Видавництво Старого Лева»; «Видавництво Ukraїner»; «Навчальна книга – Богдан»; «Ранок»; Саміт-Книга; літературна агенція OVO.

Фото: Аnna Vinovet Відкриття українського стенду на Лондонському книжковому ярмарку

Ми–Український інститут книги не фіксуємо, що видавці везуть на ярмарок, це їхній винятково комерційний інтерес, вони вільні везти ті видання, які вважають за потрібне, або там уже є якісь попередні домовленості про переговори щодо цих видань.

Це були абсолютно різні книжки, і було багато поезії, були дитячі видання, була література військових авторів, і художня література, і нон-фікшн, це абсолютно різні жанри.

Про які конкретні результати за підсумками події ми можемо говорити?

В такі короткі терміни говорити про якісь успішні переговори складно, тому що це марафон, і ми зараз опрацьовуємо ці результати, спілкуємось із видавцями, учасниками, збираємо інформацію, наскільки для них була успішна ця участь, чи досягли вони запланованих показників. Нам це важливо розуміти на майбутнє, що нам робити, чи є ефект. Ми збираємо таку інформацію, аналізуємо, опрацьовуємо відгуки видавців, пропозиції, для того, щоб і самим вдосконалюватись, розуміти, що і де можна покращити.

Чи можете поділитись цікавими історіями з ярмарку?

Так, ставалися доволі зворушливі історії, можу поділилися двома, учасницями яких була безпосередньо, коли працювала на стенді. Перша–до нас приходив молодий чоловік, британець, айтівець, його дівчина - українка, навчає діток української мови, займається з тими дітьми, які народилися вже в Британії, але хочуть знати українську мову, обмінялись контактами.

Зворушила ще одна історія: побачила, що до нас вчителька привела ученицю –українську дівчинку, яка дуже хотіла потрапити на український ярмарок і поговорити з кимось українською мовою. Вона 4 роки вже живе в Британії, сумує за домом. В мене була книжка Вікторії Амеліної –«Е-е-есторії екскаватора Еки», я їй подарувала, і та дівчинка так розплакалась, і я розплакалась разом з нею. Вона була дуже вдячна, їй важливо було до нас потрапити. Дівчинка - єдина в класі українка, і вчителька для неї створила таку історію.

Фото: Аnna Vinovet Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відкрив український стенд на Лондонському книжковому ярмарку 2026

Виходить наші співвітчизники впливають на попит української книжки?

Так. Ми зазвичай передаємо книжки на потреби української громади, так само ми передали дитячі видання українській школі. А дорослу літературу– передали Посольству України для передачі в локальні бібліотеки. Ми допомагаємо, щоб українська література була в наших співвітчизників, наших земляків.

Чи стали іноземні видавці перекладати більше української літератури, які тенденції?

Нам складно загалом оцінити ситуацію, тому що для цього потрібні дослідження, у нас немає достатньо фінансування для цього.

Можемо тільки говорити в межах даних, які бачимо по програмі Translate Ukraine. А бачимо щороку стабільно збільшення кількості заявок на програму, і якщо в 2020 році, коли стартувала програма, було всього 84 заявки на переклади, то цього року–179. І якість заявок зросла, тому що якщо ми раніше «відсіювали» 20 - 30 відсотків заявок, то цього року серед заявок було всього 3, в яких не вистачало потрібних документів, а всі інші були доволі якісні, і це література за тими пріоритетними напрямами, яких не вистачає. Це про Україну, традиції, це класична література, література про наше сусідство з Росією, і це наша відповідь їй, і література військових авторів. Ми цього року додали такий напрям - військових авторів про війну, це в пріоритетах з початку повномасштабної війни. І бачимо зростання кількості цих заявок, збільшення якості й кількості видавців– 119 видавців на 179 заявок.

Фото: facebook/Олена Одинока Український стенд на Лондонському книжковому ярмарку

Тож запит на переклади й на пізнання українських літераторів у світі зростає?

Так, і це тішить. Взяти, приміром, наш проєкт, де ми є співорганізаторами– Міжнародний літературний фестиваль “Чорноморський”, який ми з партнерами заснували в 2023 році. І якщо до цього в нас взагалі не було заявок, скажімо, з Румунії, в нас було мало заявок з Болгарії, не було заявок з Туреччини, Грузії, то після цього фестивалю, коли ми перший і другий рік провели його, а це саме фестиваль для професійної спільноти країн Чорного моря (усіх, крім росіян, зрозуміло), ми побачили, що у нас з’явилась не одна, а там 8 - 10 заявок від румунських видавців, збільшення як мінімум вдвічі заявок від болгарських видавців. Якщо від грузинських видавців було 1 - 2 заявки, то зараз це 8 - 10 - 15 заявок. Тобто такі міжнародні проєкти, які, зокрема передбачають фізичні зустрічі, сприяють налагодженню співпраці і збільшенню кількості перекладів.

Тобто відбувається прискорена інтеграція українського книжкового ринку на міжнародний, європейський, ринки?

Хочемо вважати, що так. Сподіваємось, що всі зусилля, які ми докладаємо, максимально цьому сприяють.

У себе на фейсбук-сторінці ви дуже цікаво розповіли про зустріч із британською видавчинею Френсіс Пінтер, розкажіть більше про неї, будь ласка.

Френсіс давно намагається всіляко нас підтримувати, допомагає українським видавцям. Вона взяла на себе велику частину роботи з оформлення нашого стенду. Залучила до цього всю свою сім’ю, щоб знайти кошти, надрукувати матеріали, і я дуже рада, що в мене була можливість із нею поспілкуватися. Френсіс свого часу після початку повномасштабного вторгнення створила ініціативу з метою допомоги українським видавцям, і разом із цією ініціативою ми також проводили низку заходів.

Фото: facebook/Олена Одинока Френсіс Пінтер і Олена Одинока

Це був вебінар, наприклад, від наших європейських колег для наших видавців: що їх чекатиме в рамках євроінтеграції, до чого їм готуватись, як це все працює, тобто вони поділилися досвідом.

І також вона допомагала організувати для наших видавців такі цікаві формати “speed dating”(швидкі побачення) з іноземними видавцями. Знаходила різних консультантів з різних питань, організовувала такі міні-зустрічі, де всі охочі видавці могли поговорити про те чи інше з представником, це міг бути хтось із великих іноземних видавців, це могли бути консультанти з авторського права щодо будь-яких питань виробничої сфери тощо. Завжди намагається допомогти, є плани й щодо подальших проєктів.

Чи відчули ви під час виставки інтерес британців? Чи засвідчила українська книжка свою суб’єктність? Адже, як ми розуміємо, що Росія також робить активні наступальні кроки.

Щодо Лондона, то там був один із небагатьох ярмарків, де ми не перетинались із росіянами. Або, може, вони були дуже сильно заховані, бо зараз вони не під своїми прапорами, грубо кажучи. У Франкфурті, наприклад, почали з’являтись видавництва “саме німецькі “, які привозили літературу російських “дисидентів путінського режиму”. На цьому ярмарку я цього не помітила.

Інтерес британських видавців до нас був, вони заходили до нас на стенд і цікавились літературою. Видавчині феміністичних видавництв цікавились, чи ми можемо дати якісь рекомендації щодо літератури української, написаної жінками. І, зокрема жінками-феміністками, або нашими класиками: Лесею Українкою, Оленою Пчілкою, Ольгою Кобилянською, які мали сильний вплив на літературу. Також видавці розпитували про військових авторів.

Важко говорити, що українська книга стала суб’єктною. Мені здається, що ми ще на шляху. Ще досі на шляху.

Але загалом до нас на стенд ішли цікавитись, як ми ставимось до ось цих спалахів військових конфліктів на Близькому Сході, які ми спостерігаємо останнім часом. Ми нагадували всім, що у нас війна з 2014 року і повномасштабна з 2022 року.

Багато від кого чула особисто, що ми бачимо, що стенд України є і, значить, українці є, і нам від цього спокійніше. Хотілося сказати–вам то спокійніше, але ми ледве виживаємо. Я не втомлювалась розповідати іноземним партнерам про свій особистий досвід, про те, що я з січня місяця без опалення вдома, світло з перемінним успіхом, ніякої гарячої води, ніяких ліфтів, нічого…

Фото: facebook/Олена Одинока

Як вони реагували?

Вони були вражені: як це, без опалення? Я кажу—отак. І продовжую–дуже складно реагувати на якісь події в світі, коли в тебе вдома дитина, наприклад, і в тебе температура вдома не вище 10 градусів, і ти намагаєшся вижити буквально.

Був колега британський, ми коли вже зустрілися з ним наприкінці ярмарку в коридорі, він коли мене побачив, сказав, що радий, але так лютував, звучали фрази: які ми сліпі, які ми дурні, ми нічого не робимо, ми робимо недостатньо, ми так мало підтримуємо Україну, що можна сказати–не підтримуємо. Він був дуже збентежений і розчарований, як повільно, як мало світ допомагає Україні.

Які подальші кроки після приїзду з ярмарку?

Ми повернулись із Лондона з колегою з міжнародного відділу, і він уже поїхав у Лейпциг із ще одним колегою, організовувати й монтувати стенд на Лейпцизькому ярмарку, який скоро відбудеться.

У нас почався сезон різноманітних міжнародних заходів , все дуже запаралелено. Буде Болонський ярмарок дитячої книги, після нього на нас чекає співпраця з Прагою. Опісля–це Варшава, потім–Міжнародна Чорноморська конференція, і тоді вже будемо готуватись до ярмарків у Будапешті, Барселоні, Франкфурті.

Попереду багато роботи. Нам потрібно, щоб українська література посіла своє місце в світовій літературі, там, де вона завжди мала бути.