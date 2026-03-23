Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
З 26 по 29 березня стартує Брюссельський книжковий ярмарок

Україна бере участь в Брюсельському книжковому ярмарку вдруге.

З 26 по 29 березня 2026 року в Брюсселі відбудеться один із ключових літературних заходів Європи — Брюсельський книжковий ярмарок 2026 (Brussels Book Fair ). Ювілейна, 55-та едиція ярмарку традиційно пройде на майданчику Tour & Taxis. 

Цьогорічною темою стане “Challenging the Future” (“Кидаючи виклик майбутньому”) — організатори пропонують відвідувачам осмислити роль літератури у формуванні критичного мислення та уявлення про світ майбутнього. 

Програма ярмарку включає понад 350 подій, серед яких — публічні дискусії, читання, перформанси та зустрічі з авторами. Очікується участь понад 1200 письменників і 300 експонентів — від великих міжнародних видавництв до незалежних культурних ініціатив. Серед підтверджених учасників — відомі європейські автори, зокрема Анджей Сапковський та Амелі Нотомб.

Україна бере участь вдруге — на колективному стенді Мережі європейських інститутів культури EUNIC, де будуть представлені українські видання. 27 березня о 14:00 відбудеться публічна розмова «Traduire le présent, défier le futur» — про переклад у широкому сенсі: між військовими й цивільними, посттоталітарним Сходом і Заходом, пам’яттю й сучасністю. У дискусії візьмуть участь ветеран і письменник Павло Матюша, грузинська письменниця і журналістка Теа Топурія та дипломатка Мерилін Джозефсон. Модерує Микита Москалюк. Участь України організована Українським інститутом книги, Літературною платформою «Фронтера» та платформою «Алгоритм дій».

Окрім літературної програми, ярмарок має і професійну складову: спеціальні дні для видавців, освітян і культурних інституцій, а також ініціативи, спрямовані на популяризацію читання серед молоді. 

