З 26 по 29 березня стартує Брюссельський книжковий ярмарок

З 26 по 29 березня 2026 року в Брюсселі відбудеться один із ключових літературних заходів Європи — Брюсельський книжковий ярмарок 2026 (Brussels Book Fair ). Ювілейна, 55-та едиція ярмарку традиційно пройде на майданчику Tour & Taxis.

Цьогорічною темою стане “Challenging the Future” (“Кидаючи виклик майбутньому”) — організатори пропонують відвідувачам осмислити роль літератури у формуванні критичного мислення та уявлення про світ майбутнього.

Програма ярмарку включає понад 350 подій, серед яких — публічні дискусії, читання, перформанси та зустрічі з авторами. Очікується участь понад 1200 письменників і 300 експонентів — від великих міжнародних видавництв до незалежних культурних ініціатив. Серед підтверджених учасників — відомі європейські автори, зокрема Анджей Сапковський та Амелі Нотомб.

Україна бере участь вдруге — на колективному стенді Мережі європейських інститутів культури EUNIC, де будуть представлені українські видання. 27 березня о 14:00 відбудеться публічна розмова «Traduire le présent, défier le futur» — про переклад у широкому сенсі: між військовими й цивільними, посттоталітарним Сходом і Заходом, пам’яттю й сучасністю. У дискусії візьмуть участь ветеран і письменник Павло Матюша, грузинська письменниця і журналістка Теа Топурія та дипломатка Мерилін Джозефсон. Модерує Микита Москалюк. Участь України організована Українським інститутом книги, Літературною платформою «Фронтера» та платформою «Алгоритм дій».

Окрім літературної програми, ярмарок має і професійну складову: спеціальні дні для видавців, освітян і культурних інституцій, а також ініціативи, спрямовані на популяризацію читання серед молоді.