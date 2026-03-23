Cукупна аудиторія найбільших акаунтів, які долучилися до флешмобу, - близько 18 мільйонів.

Всеукраїнський флешмоб #ЛінаЩасливіЖитиПоруч, до Дня народження видатної української поетеси Ліни Костенко об’єднав відомих особистостей, митців, громадських діячів і тисячі українців у соціальних мережах.

Ця ініціатива вже сьогодні називається однією із найяскравіших культурних подій останніх років.

У цифрах флешмоб вражає: понад 1500 згадок у Facebook, більше 1000 - в Instagram. Лише 45 найбільших учасників охопили аудиторію близько 18 мільйонів українців. Загальне охоплення кампанії - до 23 мільйонів.

"Це більше, ніж флешмоб. Це доказ того, що слово, культура і вдячність здатні об’єднувати країну сильніше за будь-які обставини", - зазначила фніціаторка та кураторка проєкту Олеся Пинзеник.

До ініціативи долучилися представники влади, військові, дипломати, митці, журналісти та спортсмени, а також команди НАБУ, «Лівого берега», «Української правди», NV, «Вікна СТБ» та інші.

Флешмоб вийшов за межі онлайну. Протягом тижня Київ прикрасили понад 100 білбордів із цитатами Ліни Костенко та хештегом #ЛінаЩасливіЖитиПоруч.