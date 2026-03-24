Росія пошкодила 1 707 об’єктів культурної спадщини України та 2 503 об’єкти культурної інфраструктури, з них 513- повністю зруйновані.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

“Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину України та атакує мирне населення. Ми фіксуємо кожен такий злочин, культурна спадщина не може бути мішенню”, - наголосила віцепрем’єрка.

Міністерство готує звернення до ЮНЕСКО з офіційним інформуванням про пошкодження обʼєкту Всесвітньої спадщини.

Бережна нагадала, що сьогодні вдень Росія запустила сотні "шахедів" по всій Україні.

"Вибухи лунали у Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці. Декілька російських дронів влучили у центр Львова. Поранені люди, пошкоджені житлові будинки і разом із цим постраждала частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів — історичний центр». Він внесений у Список всесвітньої спадщини під загрозою і у Міжнародний список культурних цінностей під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції", - написала вона у фейсбуці.