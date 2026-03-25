Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Тихий: є безпосередні успіхи українських команд в захисті життів на Близькому Сході

Українські експерти допомагають захищати країни Близького Сходу від повітряних атак.

Тихий: є безпосередні успіхи українських команд в захисті життів на Близькому Сході
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Українські команди успішно надають допомогу країнам Близького Сходу у захисті від повітряних загроз. 

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Інтерфакс.Україна".

"Успіхи є. Є безпосередні успіхи команд українських в захисті життів на Близькому Сході від оцих повітряних загроз", – зазначив він.

Речник нагадав слова президента України Володимира Зеленського про групи українських експертів, які працюють у країнах Затоки, підкресливши, що допомога є комплексною.

"Йдеться про різні форми цієї підтримки – як про негайний захист зараз, так і про побудову довгострокових систем, які дозволять краще протистояти повітряному терору", – додав Тихий.

Він також підкреслив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді захисту від масованих повітряних атак, що робить її експертів важливими партнерами для міжнародних партнерів у регіоні.

Читайте також
