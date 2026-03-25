Тихий: є безпосередні успіхи українських команд в захисті життів на Близькому Сході

Українські команди успішно надають допомогу країнам Близького Сходу у захисті від повітряних загроз.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Інтерфакс.Україна".
"Успіхи є. Є безпосередні успіхи команд українських в захисті життів на Близькому Сході від оцих повітряних загроз", – зазначив він.
Речник нагадав слова президента України Володимира Зеленського про групи українських експертів, які працюють у країнах Затоки, підкресливши, що допомога є комплексною.
"Йдеться про різні форми цієї підтримки – як про негайний захист зараз, так і про побудову довгострокових систем, які дозволять краще протистояти повітряному терору", – додав Тихий.
Він також підкреслив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді захисту від масованих повітряних атак, що робить її експертів важливими партнерами для міжнародних партнерів у регіоні.
- На Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт для допомоги у відбитті дронових атак. Загалом Україна отримала запити про допомогу від 11 країн у боротьбі з іранськими “шахедами”.