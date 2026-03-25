Тихий: є безпосередні успіхи українських команд в захисті життів на Близькому Сході

Українські команди успішно надають допомогу країнам Близького Сходу у захисті від повітряних загроз.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Інтерфакс.Україна".

"Успіхи є. Є безпосередні успіхи команд українських в захисті життів на Близькому Сході від оцих повітряних загроз", – зазначив він.

Речник нагадав слова президента України Володимира Зеленського про групи українських експертів, які працюють у країнах Затоки, підкресливши, що допомога є комплексною.

"Йдеться про різні форми цієї підтримки – як про негайний захист зараз, так і про побудову довгострокових систем, які дозволять краще протистояти повітряному терору", – додав Тихий.

Він також підкреслив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді захисту від масованих повітряних атак, що робить її експертів важливими партнерами для міжнародних партнерів у регіоні.