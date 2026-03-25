Радник Президента Камишін заявив про перше у світі дистанційне збиття українцями "шахеда"

Радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що дистанційне збиття "шахеда" змінює підхід до побудови протиповітряної оборони. Про це він написав у мережі «Х» та опублікував відео ураження.

«Цього ранку я особисто бачив, як пілоти дистанційно керували безпілотником-перехоплювачем LITAVR. Далі було підтверджено збиття «шахеда». Перше дистанційне перехоплення! І все це під час однієї з наймасовіших повітряних атак на Україну. Це змінює підхід до побудови протиповітряної оборони», - написав радник Президента зі стратегічних питань.

Раніше військовий аналітик і колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько розповів, що цей «шахед» був збитий пілотами 190-го навчального центру Сил безпілотних систем. За його словами, завдяки дрону LITAVR СБС успішно використали нову тактику – перехоплювачі розставляє персонал, а пілоти керують ними дистанційно з безпечного місця. Для роботи потрібен лише інтернет у центрі управління та в місці запуску.

Нагадаємо, розробка дрона LITAVR від компанії F-Drones розпочалася восени 2024 року. З 2025-го запустили серійне виробництво та постачання до військ. Максимальна швидкість – 350 км/год, час польоту – до 15 хвилин. Дрон має 2 камери – денну та тепловізійну. Заявлений радіус застосування – 36 км, але за фактом LITAVR летить на 60 км та на 9,5 км у висоту. Бойова частина – 500 г. Підрив – кінетичний удар чи самопідрив під час контакту, а також підрив оператором. Має інерційну систему наведення без використання GPS, а також автоматичну систему донаведення на ціль.