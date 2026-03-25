​У Києві затримали чоловіка, який у метро застосував сльозогінний газ проти поліцейського

Зловмисник близько доби переховувався в автівці, а для того, щоб його не впізнали, вдягнув військову форму свого батька.

Фото: Нацполіція Києва

Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку за опір поліцейському у столичному метро.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Подія сталася 23 березня близько 12:10 у вестибюлі станції метро "Почайна". Під час несення служби працівник поліції помітив чоловіка, який, перестрибнувши турнікет, поспіхом попрямував до поїзда. Поліцейський наздогнав порушника у вагоні, однак той поводив себе агресивно та намагався спровокувати бійку", - йдеться у повідомленні.

Надалі, під час затримання, чоловік дістав балончик із газом і розпилив його в обличчя правоохоронця, після чого втік.

Поліцейські встановили місцеперебування порушника - чоловік близько доби переховувався в автівці, а для того, щоб його не впізнали, вдягнув військову форму свого батька.

Фото: Нацполіція

Слідчі затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

