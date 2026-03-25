СБУ, ГУР і інші складові Сил оборони атакували нафтовий термінал в Ленінградській області

Дрони ЦСО "Альфа" СБУ атакували нафтовий термінал порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Спецоперацію провели спільно з Силами безпілотних систем, ССО, ГУР і ДПСУ.

Це один із ключових морських портів рф на Балтиці, через який ворог здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту. Про це повідомили в Службі безпеки в Telegram.

"Сьогоднішня спецоперація – це символічний «подарунок» ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", – сказав т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Дрони подолали понад 900 кілометрів і успішно відпрацювали по цілях. За попередніми даними, вражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами. На території порту фіксується масштабна пожежа, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

Це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці. 23 березня безпілотники Служби успішно відпрацювали по порту Приморськ, пожежа на якому триває й досі.

Нині Сили оборони атакували в Ленінградській області криголам “Пурга”. Він здатен виконувати і військові завдання.



