Начальника одного з відділів колонії разом із колишніми та діючими засудженими підозрюють у налагодженні доставки наркотиків на територію установи.

У Кропивницькій виправній колонії викрили схему постачання метадону у Wi-Fi модемах

Працівники ДБР спільно з СБУ та Державною кримінально-виконавчою службою України викрили та зупинили постачання метадону до Кропивницької виправної колонії № 6.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Слідство встановило, що начальник одного з відділів колонії разом із колишніми та діючими засудженими налагодив доставку наркотиків на територію установи.

Колишні засуджені надсилали поштові посилки, вказуючи отримувачем посадовця. Усередині – Wi-Fi модеми, в яких ховали згортки з метадоном. Посадовець заносив їх до колонії та передавав засудженим для подальшого продажу.

23 березня 2026 року працівники ДБР затримали фігурантів під час чергової доставки наркотиків.

Начальнику відділу та чотирьом його спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний збут наркотиків у місцях позбавлення волі.

Метадон у Wi-Fi модемах – ДБР викрило постачання наркотиків у Кропивницьку колонію

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.