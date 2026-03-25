Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Криму окупаційна “поліція” ігнорує інформацію про зникнення неповнолітніх дітей, – Центр нацспротиву

Йдеться переважно про дівчат віком 12-18 років. 

Окупаційна “поліція” ігнорує інформацію про зникнення дітей у Криму.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

На півострові фіксують нові випадки зникнення неповнолітніх, переважно дівчат віком 12–18 років. 

Останні інциденти трапилися в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня), проте реакція силовиків залишається формальною.

Центр нацпротиву не виключає, що за цими випадками можуть стояти злочинні мережі, зокрема ті, що спеціалізуються на торгівлі людьми. 

“В умовах окупації та інформаційної ізоляції Криму базові механізми захисту дітей фактично не працюють, а злочини проти цивільного населення залишаються без належного розслідування”, – інформують у ЦНС.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies