Викрили схему постачання наркотиків через поштові відділення, обшуки провели у Києві та Сарнах

За цінами "чорного" ринку вартість вилучених речовин становить близько 20 млн грн.

Викрито канал постачання наркотиків і психотропів, який діяв через поштові відправлення по всій Україні. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Схему викрили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. За цінами “чорного” ринку вартість вилучених речовин становить близько 20 млн грн.

За даними слідства, схему налагодив 28-річний киянин, залучивши до розповсюдження подружжя з Сарн: 21-річну жінку та 24-річного чоловіка. Киянин постачав партії PVP, амфетаміну та канабісу, а подружжя фасувало “товар”. 

Для того, щоб уникнути викриття, подружжя відправляло наркотики у побутових речах, продуктах і вазонах.

Під час обшуків у Києві та Сарнах вилучено понад 7 кг амфетаміну, майже 10 кг PVP, 50 г мефедрону, понад 5000 таблеток екстазі, понад 1 кг канабісу, а також ваги, пакувальні матеріали, чорнові записи і телефони.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 КК України. За клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Тривають експертизи, встановлюються джерела постачання, а також інші можливі учасники мережі.

