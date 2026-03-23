У Бучі сьогодні пролунали вибухи. Поліція розслідує теракт

Правоохоронці прибули на виклик, і під час відпрацюванння пролунав ще один вибух.

Сьогодні, 23 березня вранці у Бучі на Київщині пролунали вибухи. Поліція розслідує теракт.

Про це повідомили у Національній поліції.

Там розповіли, що сьогодні о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки міста Буча про вибух, який стався на вулиці. Внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини.

«Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху», – повідомили у поліції.

Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух.

У поліції закликають людей дотримуватися вимог правоохоронців щодо встановлених обмежень на доступ та пересування на визначеній території.

Профільні служби продовжують працювати на місці події та встановлювати всі обставини.