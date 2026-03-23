Падіння 16-річної дівчини в окріп: керівнику підрозділу КП “Київтеплокомуненерго” загрожує до 8 років за гратами

Про підозру повідомили керівнику підрозділу КП “Київтеплокомуненерго”, який керував роботами на ділянці, де 16-річна дівчина у січні впала в неогороджену яму з окропом. Дитина померла у ніч на 21 березня.

Про це LB.ua повідомили у Київській міській прокуратурі.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

“Тобто перекваліфікація тут не потрібно, оскільки і тяжкі травми і загибель підпадають під ч. 2 ст. 272 КК України”, – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування триває, очікуються результати експертизи.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури проводять слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.