​Вчора на фронті пройшли 134 бойові зіткнення

Розпочалася 1489-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9266 дронів–камікадзе та здійснив 3811 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 57 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці; на Запоріжжі: Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне, та Волфине на Сумщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 - із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Шийківки, Діброви та в районі населених пунктів Середнє, Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в бік Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Залізничне та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи один раз в бік Лук’янівського.На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.