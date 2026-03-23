МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Троє мешканців Запорізької області загинули через атаки РФ

Окупанти обстріляли 40 населених пунктів області. 

Троє мешканців Запорізької області загинули через атаки РФ
Наслідки російської атаки у Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби троє людей загинули, ще троє – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, по Комишувасі росіяни ударили керованими авіабомбами. Зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникла пожежа. Внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 821 удар по 40 населених пунктах Запорізької області.

Росіяни завдали ракетного удару по Михайлівському. 

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Комишувасі, Терсянці, Островському, Юрківці, Гуляйпільському, Микільському, Воздвижівці, Новоселівці, Долинці, Новосолошиному, Єгорівці, Верхній Терсі, Копанях, Гіркому, Васинівці.

456 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Лисогірку, Островське, Михайлівське, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Цвіткове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Солодке, Гірке, Білогір’я, Прилуки.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйпільському, Мирному, Солодкому, Оленокостянтинівці.

334 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Зеленому, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Солодкому, Прилуках, Білогір’ю.

Надійшло 49 повідомлень про пошкодження житла, господарських будівель, автівок, обʼєктів інфраструктури.

﻿
Читайте також
