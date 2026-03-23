Троє мешканців Запорізької області загинули через атаки РФ

Упродовж доби троє людей загинули, ще троє – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.
Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, по Комишувасі росіяни ударили керованими авіабомбами. Зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникла пожежа. Внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 821 удар по 40 населених пунктах Запорізької області.
Росіяни завдали ракетного удару по Михайлівському.
Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Комишувасі, Терсянці, Островському, Юрківці, Гуляйпільському, Микільському, Воздвижівці, Новоселівці, Долинці, Новосолошиному, Єгорівці, Верхній Терсі, Копанях, Гіркому, Васинівці.
456 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Лисогірку, Островське, Михайлівське, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Цвіткове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Солодке, Гірке, Білогір’я, Прилуки.
5 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйпільському, Мирному, Солодкому, Оленокостянтинівці.
334 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Зеленому, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Солодкому, Прилуках, Білогір’ю.
Надійшло 49 повідомлень про пошкодження житла, господарських будівель, автівок, обʼєктів інфраструктури.