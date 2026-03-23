​Росіяни атакували Дніпропетровщину, вночі били по Кривому Рогу. Поранені люди (доповнено)

У ніч на 23 березня російська армія атакувала Дніпропетровську область, зокрема Кривий ріг. Поранені двоє людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей», – йдеться у його повідомленні.

Ганжа написав, що поранені 31-річний та 58-річний чоловіки. Медики надають їм необхідну допомогу.

Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.

«19 ворожих БпЛА збили упродовж ночі підрозділи ПвК «Схід» над різними районами області», – зазначив начальник ОВА.

Доповнення. Пізніше Ганжа написав, що Кривому Розі пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Двоє поранених чоловіків госпіталізовані. Їхній стан середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, автівки.

На Синельниківщині потерпали Петропавлівська і Васильківська громади. Виникли пожежі.