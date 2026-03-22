ГоловнаСуспільствоВійна

Цього тижня росіяни активізували спроби наступів через сприятливу погоду

На Харківщині та Сумщині фіксують спроби окупанта просунутися від кордону.

Володимир Зеленський, Олександр Сирський та Андрій Гнатов
Фото: Офіс президента

Російська армія активізувала спроби наступів через сприятливу погоду. Зокрема, на Харківщині та Сумщині фіксують спроби окупанта просунутися від кордону.

«Нарада з Головкомом Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою», – розповів у фейсбуці президент України Володимир Зеленський. 

Він додав, що єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат. Зокрема, за сім днів є уже понад 8 тисяч убитих і важкопоранених російських солдатів. 

«Маємо також інформацію, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору. Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе», – написав президент.

Зеленський зазначив, що на Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксують спроби окупанта просунутися від кордону. Там триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів.

«Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій», – зазначив глава України.

  • Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов сьогодні повідомив, що російські війська нарощують темпи перегрупування та готуються до нових наступальних операцій на кількох напрямках. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies