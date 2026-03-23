Окупанти вбили людину на Херсонщині, і ще двох поранили

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонську область. Там загинула одна людина, і ще двоє отримали поранення.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Томина Балка, Золота Балка, Урожайне, Зеленівка, Нововоскресенське, Кучерське, Шевченківка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Новорайськ, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Ольгівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Шевченківка, Микільське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили будівлю видачі гуманітарної допомоги, складське приміщення, приватний гараж та автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. Прокудін нагадав, що при необхідності виїхати до більш безпечних місць потрібно звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.