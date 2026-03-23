МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Суспільство / Війна

На Кіровоградщині є постраждалі унаслідок російських атак

Пошкоджені будинки.

На Кіровоградщині є постраждалі унаслідок російських атак
Ліквідація наслідків атаки по інфраструктурі Кіровоградської області , ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські війська атакували Кіровоградську область і поранили там людей. 

Як написав начальник ОВА Андрій Райкович, вночі було відомо про одну постраждалу у Знам’янці, пізніше – про ще одного травмованого. 

«Унаслідок ворожої дронової атаки на Кіровоградщину, на жаль, є постраждала. Станом на зараз відомо про одну травмовану жінку в Знам’янці, її госпіталізовано», – йдеться у повідомленні. 

За уточненою інформацією, у Знам’янці є ще один постраждалий. Чоловік отримав необхідну допомогу на місці і від госпіталізації відмовився.

У Знам’янці та Олександрії зафіксували пошкодження приватних житлових будинків.

Відповідні комісії проведуть обстеження, визначать кількість пошкоджених домоволодінь та ступінь завданих збитків.

