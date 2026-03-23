На Кіровоградщині є постраждалі унаслідок російських атак

Російські війська атакували Кіровоградську область і поранили там людей.

Як написав начальник ОВА Андрій Райкович, вночі було відомо про одну постраждалу у Знам’янці, пізніше – про ще одного травмованого.

«Унаслідок ворожої дронової атаки на Кіровоградщину, на жаль, є постраждала. Станом на зараз відомо про одну травмовану жінку в Знам’янці, її госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, у Знам’янці є ще один постраждалий. Чоловік отримав необхідну допомогу на місці і від госпіталізації відмовився.

У Знам’янці та Олександрії зафіксували пошкодження приватних житлових будинків.

Відповідні комісії проведуть обстеження, визначать кількість пошкоджених домоволодінь та ступінь завданих збитків.