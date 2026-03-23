Ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини

Люди не постраждали.

У ніч на 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Є ушкодження будинків та складу в порту, але люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Цивільна інфраструктура Одещини знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту", – розповів Кіпер.

Минулося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.