МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії поскаржилися на атаку дронів і пожежу у порту Приморська

У Міноборони РФ стверджують про збиття 249 безпілотників. 

Фото: EPA/UPG

У ніч на 23 березня у порту Приморська в Ленінградській області Росії пошкодилася ємність із паливом. Спалахнула пожежа. В РФ скаржаться на атаку безпілотників.

Про це пише Аstra

«У порту Приморська Ленінградської області пошкоджено ємність із паливом, виникло загоряння. Проводиться гасіння, персонал евакуйований», – йдеться у повідомленні видання. 

Там цитують губернатора області, який стверджує, що над регіоном збили 50 безпілотників.

Загалом у Міноборони РФ стверджують, що збили начебто 249 дронів, зокрема над територіями Білгородської, Брянської, Володимирської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону та над акваторією Азовського моря. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies