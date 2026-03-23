У Росії поскаржилися на атаку дронів і пожежу у порту Приморська

У Міноборони РФ стверджують про збиття 249 безпілотників.

У ніч на 23 березня у порту Приморська в Ленінградській області Росії пошкодилася ємність із паливом. Спалахнула пожежа. В РФ скаржаться на атаку безпілотників.

Про це пише Аstra.

«У порту Приморська Ленінградської області пошкоджено ємність із паливом, виникло загоряння. Проводиться гасіння, персонал евакуйований», – йдеться у повідомленні видання.

Там цитують губернатора області, який стверджує, що над регіоном збили 50 безпілотників.

Загалом у Міноборони РФ стверджують, що збили начебто 249 дронів, зокрема над територіями Білгородської, Брянської, Володимирської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону та над акваторією Азовського моря.