МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Вночі ППО знешкодила 234 із 251 дрона РФ. Є влучання

Зафіксували влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у восьми місцях. 

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 23 березня російська армія атакувала Україну 251 безпілотником. ППО знешкодила 234 із них. Зафіксували влучання та падіння уламків. 

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 23 березня (з 18:00 22 березня) противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди"», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 234 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Фото: Повітряні сили України

Станом на ранок 23 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

