До суду передали справу проти розробника бойових дронів для Росії

До суду передали справу одного з ключових розробників бойових безпілотників для Росії, що атакують Україну, передано до суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

ОГП скерував до суду обвинувальний акт стосовно власника, керівника та головного конструктора “Zala Aero Group”. Йому інкримінують пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, починаючи з 2022 року ця група є одним із ключових виробників безпілотників для армії РФ.

Йдеться про дрони “Ланцет”, “Куб”, “Zala”, “Італмас”, які використовуються для нанесення ударів по території України, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Слідство встановило, що обвинувачений організував виробництво та постачання щонайменше 18 тисяч таких БПЛА для забезпечення збройної агресії РФ.