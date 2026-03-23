Вранці ворог завдав удару по Кривому Рогу

Сьогодні, 23 березня вранці росіяни завдали ще одного удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа та начальник військовї адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Ворог вдруге атакував Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа", – розповів Ганжа.

Поранення отримали двоє людей. Медики надають допомогу. Вілкул розповів, що поранення отримали двоє людей - чоловіки 60 і 36 років. Один із них доставлений до лікарні з осколковими пораненнями, у другого легкі травми, йому надано допомогу на місці.

Станом на 08:30 в Криворізькому районі триває повітряна тривога.