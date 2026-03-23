Росіяни поранили мешканку Чернігівщини, яка працювала на городі

Протягом минулої доби зафіксували 28 ударів по Чернігівщині. Поранена жінка. Ушкоджені підприємства, лінія електропередач, будинки, авто та транспортна інфраструктура.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Він розповів, що російська «Герань» вдарила по підприємству в Ріпкинській громаді. Там пошкоджений ангар, а також лінія електропередач.

У Чернігові був приліт ударного дрона по одному з підприємств.

У селі Новобілоуської громади під час дронової атаки уламкових поранень зазнала 64-річна жінка, яка працювала на городі. Медики надали їй необхідну допомогу.

«Гербери» атакували Ніжинський район. Є влучання по транспортній інфраструктурі і на приватних подвірʼях.

У Новгород-Сіверській громаді через удар БпЛА пошкоджений будинок та автівки.

Наслідки російської атаки у Чернігівській області

За минулий тиждень сили ППО збили 178 ворожих ударних дронів у небі над Чернігівщиною.