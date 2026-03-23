Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили мешканку Чернігівщини, яка працювала на городі

Армія РФ 28 разів вдарила по території області. 

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби зафіксували 28 ударів по Чернігівщині. Поранена жінка. Ушкоджені підприємства, лінія електропередач, будинки, авто та транспортна інфраструктура.  

Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус. 

Він розповів, що російська «Герань» вдарила по підприємству в Ріпкинській громаді. Там пошкоджений ангар, а також лінія електропередач. 

У Чернігові був приліт ударного дрона по одному з підприємств. 

У селі Новобілоуської громади під час дронової атаки уламкових поранень зазнала 64-річна жінка, яка працювала на городі. Медики надали їй необхідну допомогу. 

«Гербери» атакували Ніжинський район. Є влучання по транспортній інфраструктурі і на приватних подвірʼях. 

У Новгород-Сіверській громаді через удар БпЛА пошкоджений будинок та автівки. 

Наслідки російської атаки у Чернігівській області
Фото: Нацполіція
За минулий тиждень сили ППО збили 178 ворожих ударних дронів у небі над Чернігівщиною. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies