У Полтаві затримали підлітків, яких підозрюють у спробі теракту на замовлення РФ

Їх підозрюють у тому, що вони намагалися підірвати українських військовослужбовців. 

Затриманий у Полтаві
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали у Полтаві двох 16-річних підлітків, яких підозрюють у спробі теракту на замовлення РФ. 

Про це повідомила пресслужба СБУ

Встановили, що агенти виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мали закласти під військове авто. Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП.За матеріалами справи, замовлення РФ виконували двоє 16-річних місцевих жителів, які потрапили до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку легких заробітків.

Після цього агенти отримали від куратора з РФ інструкцію щодо виготовлення саморобної бомби з підручних засобів.Потім підлітки мали встановити місце паркування військового авто і «погодити» його з російським спецслужбістом.

Під час обшуків у затриманих вилучили підготовлений до теракту СВП і смартфони із доказами злочинів.

Один із затриманих у Полтаві
Обом повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

